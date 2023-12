 Angehende Führungskräfte müssen als Meisterstück ein Sozialprojekt umsetzen

Lukas Dietachmair ist in Sankt Florian bei Linz aufgewachsen und absolviert gerade sein Masterstudium "Strategy and International Management (SIM)" an der Universität in St. Gallen. Wer dort seinen Master macht, muss sich wahrscheinlich keine Sorgen mehr um einen lukrativen Arbeitsplatz machen. St. Gallen gilt seit jeher als international angesehene Managementschmiede.