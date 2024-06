Analyse: Warum wir später, aber immer noch zu früh in Pension gehen

Die Oberösterreicher gingen im Vorjahr im Durchschnitt mit 60,8 Jahren mit brutto 1955 Euro in Pension. Nur in Wien war das Pensionsantrittsalter mit 61,2 Jahren etwas höher, in der Steiermark mit 60,4 Jahren am niedrigsten. Nur in Niederösterreich lag die Durchschnittspension etwas höher. Das zeigen die jüngsten Zahlen der österreichischen Sozialversicherung und der Agenda Austria.