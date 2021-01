In Schulen, in der Pflege, in der öffentlichen Verwaltung zur Unterstützung der Pandemiebekämpfung: Die Arbeiterkammer Oberösterreich sähe für Langzeitbeschäftigungslose etliche Aufgaben im Auftrag von Bund und Ländern. "Für bestimmte Aufgaben sind keine langen Ausbildungen nötig", sagt AK-Präsident Johann Kalliauer in einer virtuellen Pressekonferenz. So eine kommunale Joboffensive könnte ein Mittel sein, die enorm gestiegene Langzeitarbeitslosigkeit rasch zu senken.