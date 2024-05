Agrana investiert 15 Millionen Euro in Aschach

Es wird ein Netz zur Wärmerückgewinnung installiert, das Projekt beginnt 2025. „Damit erzielen wir im Zuge unserer Klimastrategie eine signifikante Verringerung des Erdgasverbrauchs und der CO2-Emissionen“, sagte der aus Leonding stammende Technikvorstand Norbert Harringer bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag in Wien. Gewinn deutlich gestiegen Der Nettogewinn des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende Februar) in einem