Den Vertretern der Automobilindustrie müssten eigentlich kalte Schauer über den Rücken gelaufen sein, als der Innovationsberater Mario Herger beim Branchentreffen, der "automotive 2019" in der voestalpine Stahlwelt am Mittwoch in Linz, über die Zukunft des Fahrens sprach. Er ging im OÖN-Interview davon aus, dass künftig nur noch autonom gefahren werde und die Autoindustrie die Entwicklung hoffnungslos verschlafen habe.