A1-Chefs: "Glasfaser-Förderung für jeden Haushalt"

Der Ausbau des Glasfasernetzes bzw. dessen Förderrahmen in der bisherigen Form bereitet dem börsenotierten Telekom-Konzern A1 Unbehagen. "Wir hatten 2023 den größten Glasfaserausbau der Geschichte, aber es ginge noch mehr, wenn es die entsprechenden Rahmenbedingungen gäbe", sagten A1-Konzern-Vize Thomas Arnoldner und A1-Österreich-Chef Marcus Grausam am Donnerstag in Wien. Zu wenige Haushalte nützten die Infrastruktur.