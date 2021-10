Mit 1. November tritt in Österreich die Pflicht für einen 3-G-Nachweis am Arbeitsplatz in Kraft. Wie berichtet, dürfen dann nur noch geimpfte, getestete oder genesene Arbeitnehmer die Betriebsstätte betreten. Ansonsten drohen sowohl dem Dienstgeber als auch dem Arbeitnehmer Strafen. Der Verordnungstext wird für heute erwartet. Juristen und Personalchefs sind sich einig: Viele Fragen sind noch offen.