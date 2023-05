25 Jahre EZB: Ein Jubiläum in schwierigen Zeiten

EZB-Gebäude in Frankfurt am Main.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird morgen, Donnerstag, 25 Jahre alt. Die oberste Aufgabe der Währungshüter ist die Sicherung der Preisstabilität. Aber jüngst ist die Inflation aus dem Ruder gelaufen. Sie betrug im April in der Eurozone sieben Prozent, in Österreich sogar 9,7 Prozent. Das Ziel sind zwei Prozent. Nach Jahren der Null- und Negativzinsen erhöhte die EZB den Leitzinssatz in nur zehn Monaten von null auf 3,75 Prozent.