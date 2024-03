2,1 Milliarden Forderungen lassen erste Benko-Stiftung in Konkurs gehen

Die "Familie Benko Privatstiftung" hat am Donnerstag einen Insolvenzantrag gestellt. Wie die Gläubigerschutzverbände Creditreform, KSV 1870 und AKV berichten, wurde am Landesgericht Innsbruck das Konkursverfahren auch gleich eröffnet. Bei dieser Privatstiftung handelt es sich um die größte Gesellschafterin der Signa Holding, denn die Privatstiftung hält 32,36 Prozent an der Supraholding und 10,1 Prozent an der Signa Holding. Die Supraholding ist mit 54,94 Prozent wiederum die größte