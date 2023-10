201.000 Menschen in Österreich sind richtig arm

Knapp so viele Menschen, wie Linz Einwohner hat, sind in Österreich sozial und finanziell erheblich benachteiligt: 201.000 Personen, unter ihnen 36.000 Kinder, sagten der ehemalige Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts und Präsident des Fiskalrats, Christoph Badelt, und die Ökonomin Karin Heitzmann (WU Wien) anlässlich des Tages der Bekämpfung der Armut am Dienstag.