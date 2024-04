1000 Bauern und Minister Totschnig: Debatte in Pfaffing

Diskussion in der Dorfhalle Pfaffing

„Bauern fordern Fairness“: Unter diesem Motto lud die Agrargemeinschaft Österreich (AGÖ) Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig zu einer Diskussion. Dem war eine Protestaktion in Pöndorf im März vorausgegangen.Rund 1000 Bauern waren am Dienstagabend in der Dorfhalle Pfaffing (Bezirk Vöcklabruck) dabei. Die Debatte dauerte rund dreieinhalb Stunden. Konstruktive Wortmeldungen aus dem Publikum wechselten sich mit Schreien und Pfiffen ab.