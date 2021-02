Wo ist der unbedingte Wille?

Der gestrige Mixed-Wettkampf bot alles, was ein solches Format besonders reizvoll macht. Einen packenden Nationen-Dreikampf und einen Showdown, bei dem sich das deutsche Team dank ansteckender Euphorie an der Spitze behauptete. "Never forget about the Germans" (niemals auf die Deutschen vergessen) – so lautete einer meiner Leitsprüche als TV-Experte bei der WM in Seefeld 2019. Ich hätte das deutsche Team vor Oberstdorf beim Mixed-Bewerb nicht auf der Medaillenrechnung gehabt. Damen wie Herren schienen nicht in Form zu kommen bzw. diese verloren zu haben. Doch Karl Geiger markierte mit seiner Silbermedaille im Einzel einen Wendepunkt und riss damit auch das restliche Team mit.

Österreichs Team musste sich schlussendlich mit Bronze zufriedengeben und kann diese Medaille gemeinsam mit den Kombinierern feiern. Gratulation, auch wenn der Jubel etwas verhalten ausfiel. Man hatte sich im ÖSV-Lager mit Sicherheit mehr erwartet. Was bei den Deutschen funktionierte, klappte bei den Österreichern leider nicht. Marita Kramer und Daniela Iraschko-Stolz lieferten wie schon beim Team-Gold eine grandiose Leistung ab, Stefan Kraft und Michael Hayböck konnten aber mit ihren Kolleginnen bei weitem nicht mithalten. Bei den Herren war die anfängliche Angriffslust, die sie noch vor dem Einzel gezeigt hatten, längst wieder verpufft. Für die herrschende Grundstimmung bei Hayböck und Co. waren die Interviews nach dem Normalschanzen-Bewerb, der enttäuschend verlaufen war, wieder einmal bezeichnend. Während sich im Hintergrund die Medaillengewinner jubelnd selbst feierten, befanden drei von vier ÖSV-Athleten, dass sie mit ihren Sprüngen nicht unzufrieden waren. Ich vermisse diesen unbedingten Siegeswillen, den ich von den "Superadlern" kenne und den auch Sieger Piotr Zyla und der silberne Karl Geiger zeigten. Beide hatten zuletzt arg geschwächelt, starteten mit schlechten Sprüngen ins Training – doch als es darauf ankam, brachten beide ihre Leistung auf den Punkt.

Offenbar gilt bei den ÖSV-Herren die Prämisse "mit Haltung verlieren" und "immer etwas Positives mitnehmen". Sogar ein Werbespot wurde mit diesem Motto produziert. Ein fairer Verlierer kann in meinen Augen aber nur sein, wer vorher etwas gewonnen und absoluten Siegeswillen gezeigt hat. Und wer seine Fehler nur schönredet, lähmt sich irgendwann selbst und kommt nicht mehr weiter.

Artikel von Alexander Pointner