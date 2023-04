Die Adler sind gelandet – ein guter Zeitpunkt für Mario Stecher, um am Ende der Skisprung-Saison Bilanz zu ziehen. "Man kann schon sagen, dass wir im Augenblick die Skisprung-Nation Nummer eins sind", freut sich der nordische ÖSV-Sportdirektor über den Höhenflug seiner "Airforce", die auch am finalen Wochenende in Planica Langstreckenflüge zeigte.