Markus Eisenbichler ist nicht erst seit seinen beiden Siegen in Ruka am abgelaufenen Wochenende für mich im Skispringen derzeit der Mann der Stunde. Seine Form ist im Moment bestechend stabil und er wirkt mental absolut gefestigt. Zudem ist er in der Lage, unaufgeregt an Verbesserungen zu arbeiten, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Bereits nach den deutschen Meisterschaften im Sommer hatten Skisprung-Insider Eisenbichler als heißen Favoriten für den Winter gehandelt, und er hat diese