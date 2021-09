2018 hatte Thomas Diethart nach mehreren schweren Stürzen seine Karriere vorzeitig beendet. In den vergangenen Monaten arbeitete der mittlerweile 29-Jährige allerdings an einem Comeback und nimmt es beim Sommer-Grand-Prix am Samstag in Hinzenbach (15.30 Uhr live in ORF 1) erstmals wieder mit den Besten seines Fachs auf. Für die dritte Station der Sommer-Serie haben sich alle großen Skisprung-Nationen angesagt.