Skisprung-Shootingstar Julia Mühlbacher: "So etwas kannst du nicht planen"

Als die rot-weiß-roten Skisprung-Damen am Montag norwegisches Terrain betraten, war das voll und ganz nach dem Geschmack von Julia Mühlbacher. Selbst Temperaturen um minus 15 Grad vermochten die gute Laune der 19-jährigen Schalchenerin nicht zu trüben. Sie genießt die Leichtigkeit des Seins, der Ballast ist abgeworfen, der Blick auf den ersten Saisonwettkampf – beginnend mit der Qualifikation am Freitag in Lillehammer – gerichtet.