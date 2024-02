Andreas Goldberger: "Ohne die Männer werden sie es nicht schaffen"

Er zählt seit Jahren zu den beliebtesten Experten des ORF: Auch am Wochenende wird sich Andreas Goldberger am Rande der Schanze wieder als gut gelaunter Kommentator und fundierter Analytiker hinter dem Mikrofon beste Haltungsnoten verdienen. Im OÖN-Interview vollzieht der 51-jährige Innviertler einen fliegenden Wechsel vom Skifliegen der Herren in Oberstdorf zum Damen-Weltcup in Hinzenbach.