Nur Marita Kramer ist schon in Form für WM-Medaillen

In 23 Tagen wird die Nordische Weltmeisterschaft in Oberstdorf eröffnet. Österreichs Aktive bleibt noch ein wenig Zeit, um für die Titelkämpfe in Form zu kommen. Einzig ÖSV-Skispringerin Marita Kramer zeigte mit ihrem Doppelsieg am Wochenende in Titisee-Neustadt, dass sie bereits in absoluter Medaillenform ist.

Skispringen: Es ist die größte Schanze im Damen-Weltcup, doch Kramer mit ihren erst 19 Jahren flößte sie keine Furcht ein. Die in Holland geborene Salzburgerin flog die Saisonsiege zwei und drei in Baden-Württemberg ein und führt damit auch im Gesamtweltcup. "Zweimal da zu gewinnen, ist einfach megacool", sagte Kramer. Doch in ihrer derzeitigen Form macht es auch nichts, dass es nun in Hinzenbach auf einer Normalschanze weitergeht. Zwischen 5. und 7. Februar gehen im Eferdinger Becken gleich drei Weltcupbewerbe über die Bühne. Zur Freude von Kramer, aber auch ihrer routinierten Teamkollegin Daniela Iraschko-Stolz, die gestern auf Platz vier landete. Damit liefen die heimischen Damen auch den in Willingen springenden Herren einmal mehr den Rang ab. "Das war keine Werbung für den Skisprungsport", sagt gestern TV-Experte Martin Koch im ORF. Damit war vorrangig aber der Wind gemeint, der in Willingen lange Zeit Spielverderber war. So wurde nur der erste Durchgang durchgeboxt. Der Norweger Halvor Egner Granerud ließ sich davon nicht beeindrucken und gewann wie am Vortag. Österreichs Springer rehabilitierten sich nach schwachem Samstag mit den Rängen fünf (Stefan Kraft) und sechs (Daniel Huber).

Nordische Kombination: Johannes Lamparter hielt mit seinen ebenfalls erst 19 Jahren Österreichs Fahnen beim Heim-Weltcup in Seefeld hoch. Während der Norweger Jarl Magnus Riiber mit seinen drei Siegen in den Teilbewerben einmal mehr den Ton angab und das "Nordic Triple" wie im Vorjahr abstaubte, landete der Tiroler dreimal in den Top Ten, wurde gestern zum Abschluss Sechster.

Lamparter hielt in Seefeld gut mit. Bild: GEPA

"Ich bin mit meiner Entwicklung sehr zufrieden", sagte Lamparter. Mannschaftlich zeigte sich das ÖSV-Team nach dem Rückschlag in Lahti, als Ex-Weltmeister Bernhard Gruber erneut mit Herzproblemen ausfiel, wieder geschlossen stark. Vielleicht auch dank Grubers Videobotschaft aus dem Spital von Schwarzach. "Es geht mir schon wieder viel besser. Die Lebensenergie kommt zurück, die Kraft kommt zurück."

Skilanglauf: Falun war für die ÖSV-Aktiven nur bedingt eine Reise wert. Teresa Stadlober, die heute ihren 28. Geburtstag feiert, belegte am Samstag im Klassik-Massenstartrennen über 10 Kilometer Rang 20. Am Freitag holte sie im Freistil-Bewerb als 30. gerade noch ein Weltcup-Pünktchen. "Nun freue ich mich auf einige ruhige Tage zu Hause und werde mich dann in aller Ruhe auf die WM vorbereiten", sagt die Salzburgerin, die über 30 km klassisch am vorletzten WM-Tag ihre größte Chance auf ein Top-Ergebnis sieht. Ihre ÖSV-Kollegin Lisa Unterweger konnte sich gestern im Klassik-Sprint als 44. nicht für das Viertelfinale qualifizieren. Von Österreichs Herren ist in naher Zukunft nicht mit Wunderdingen zu rechnen. Der Steirer Mika Vermeulen, zuletzt bei der Tour de Ski noch als Debütant mit guten Ergebnissen aufgefallen und für die U23-WM aufgestellt, konnte in Falun wegen Rückenproblemen am Samstag nicht mehr antreten. Die Sprinter-Fraktion um Benjamin Moser (58.), Tobias Habenicht (59.) und Michael Föttinger (66.) bekam dann in der Qualifikation ihre momentanen Grenzen aufgezeigt. (fei)