Nordische Kombination: Ein Wunderknabe und zwei Sorgenkinder

Zwei überragende Siege beim Heim-Weltcup: Der 22-jährige Johannes Lamparter war das Maß der Dinge in der Steiermark.

Eng steht sie beisammen, die Familie von Österreichs Nordischen Kombinierern. In Höhen wie in Tiefen. Derzeit gibt es beides zuhauf. Der Tiroler Johannes Lamparter schaffte beim Heim-Weltcup in der Ramsau einen überragenden Doppelsieg. Gleichzeitig sind frühere Leistungsträger wie Felix Gottwald und der heutige ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher im Hintergrund nicht untätig.