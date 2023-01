Mythos Kulm: Eine Bühne von Triumphen und Tragödien

Samstag und am Sonntag (jeweils 14.15 Uhr, live auf ORF 1) ist der Kulm in Bad Mitterndorf wieder der Flugplatz für unerschrockene Skispringer, die sich vom Bakken in die Tiefe stürzen. In den 72 Jahren seit seiner Errichtung haben die Weitenjäger dort Triumph und Freude, aber auch Angst und Schmerz erlebt.