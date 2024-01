Lamparter: "Stand jetzt wird es sehr schwierig"

Vor Weihnachten in Ramsau war er mit seinem überragenden Doppelsieg noch der große Triumphator. Doch wenige Tage vor dem nächsten Heim-Weltcup der Nordischen Kombinierer in Seefeld weiß Johannes Lamparter nicht, ob er dabei sein kann. Der Lokalmatador und Vorjahresgewinner bangt nach einer hartnäckigen Verkühlung um einen Start beim "Nordic Triple", das von vielen in Ermangelung einer Weltmeisterschaft heuer als geheimer Höhepunkt der Saison gesehen wird.