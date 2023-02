Karriere in Gefahr und nun der Sprung ins WM-Team

Schon heute Nachmittag steht in Planica auf den Bloudkova-Schanzen das erste offizielle Training für die Skispringerinnen am Programm, wenige Stunden davor präsentiert der Österreichische Skiverband in seinem WM-Basislager im Kärntner Latschach sein Team für die Titelkämpfe in Slowenien. Die Katze wurde aber bereits gestern aus dem Sack gelassen.