Warum die FIS bei Hinzenbachs OK-Chef auf Granit biss

Österreichs "Adler" mit dem Theninger Michael Hayböck, der nach einwöchiger Pause zurückkehrt, nehmen Kurs auf Oberstdorf, wo heute die Qualifikation für das Skiflug-Triple (Super-Team am Freitag, Einzel am Samstag und Sonntag) steigt. Indes laufen die Vorbereitungen auf den Damen-Heim-Weltcup am Wochenende in Hinzenbach auf Hochtouren. Bernhard Zauner, der Präsident der UVB Hinzenbach und OK-Chef, trotzt mit seinem Team von mehr als 320 freiwilligen Helfern den frühlingshaften Temperaturen.