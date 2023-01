Granerud erfüllte sich einen Kindheitstraum

Um 18.21 Uhr ließ sich Halvor Egner Granerud im Auslauf fallen, seine begeisterten norwegischen Teamkollegen stürzten sich auf den 26-Jährigen, der gerade in souveräner Manier die 71. Vierschanzentournee für sich entschieden hatte. Erster in Oberstdorf, Erster in Garmisch, Zweiter in Innsbruck und noch einmal Erster beim gestrigen Finale in Bischofshofen – der nun 17-fache Weltcup-Triumphator hat sich den Goldenen Adler wie kein anderer verdient.