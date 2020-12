"Mir ist das Erleben wichtig als das Erreichen", sagt Sigrun Kleinrath aus Altmünster über ihr Leitmotto und klingt dabei mit ihren erst 16 Jahren schon ziemlich abgebrüht für eine Sportlerin. Kein Wunder, wenn man sich seit dem achten Lebensjahr von großen Schanzen stürzt und steile Loipen hinaufjagt. Morgen wird sie wie 31 andere Kolleginnen zur historischen Pionierin. Erstmals in der Geschichte steigt in Ramsau am Dachstein ein Weltcup in der Nordischen Damen-Kombination.