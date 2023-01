Endlich die ersehnte Skiflug-Premiere: Ein Ebenseer darf am Kulm abheben

"Es gibt nichts Göttlicheres als Skifliegen. Wenn du spürst, dass die Post abgeht, schießt das Adrenalin nur so ein. Das ist extrem lässig", schwärmte Österreichs einstiger Super-Adler Gregor Schlierenzauer. Am kommenden Wochenende, wenn der Weltcup wieder am Kulm (Hillsize: 235 Meter) im steirischen Bad Mitterndorf Station macht, sucht neben erfahrenen Leuten wie Weltrekordhalter Stefan Kraft und dem routinierten Flieger Michael Hayböck auch ein Ebenseer erstmals in seiner Karriere das Weite.