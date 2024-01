Stefan Kraft: Der Heimsieg überstrahlt die verlorene Tournee

Selbst eine Protestaktion der Klimaschutzorganisation "Letzte Generation", die den Auslauf beim Finale in Bischofshofen mit orangefarbenem Pulver "dekorierte", hat den Goldenen Adler nicht an der Landung in den Armen von Ryoyu Kobayashi gehindert. Der Japaner entschied zum bereits dritten Mal die Vierschanzentournee für sich und das – wie zuletzt Janne Ahonen 1999 – ohne Tagessieg. Aber wer vier Mal Zweiter wird, hat eben exzellente Karten, am Ende oben zu stehen.