Der Bergisel hat seine Tücken

Die üblichen Verdächtigen fanden sich gestern ganz vorne in der Ergebnisliste der Qualifikation für das heutige Bergiselspringen in Innsbruck (14 Uhr, ORF 1). Keiner der Favoriten und "Jäger" gab sich eine Blöße. Sehr erfreulich: Mit Stefan Kraft (Zweiter) und Philipp Aschenwald (Dritter) sind zwei Österreicher an der Spitze mit dabei. Einem Skisprungfest vor zu erwartenden 18.000 bis 20.000 Zuschauern steht nichts mehr im Weg.

Alle Top-Springer konnten sich auf die ganz besondere Charakteristik der Innsbrucker Schanze einstellen, auch wenn Karl Geiger bei der Landung eine kleine Unsicherheit zeigte. Der Aufsprung ist am Bergisel immer schwierig: Bei der einzigen Schanze mit Gegenhang bei der Tournee müssen die Athleten nach der Landung schneller reagieren, damit sie nicht oben über die Bande hinaus- schießen.

Die typischen Warmphasen sorgen zudem dafür, dass Wasser von beiden Seiten an die tiefste Stelle fließt und damit die Schneeauflage aufweicht. Das kann vor allem bei sehr weiten Sprüngen gefährlich werden, was in der Vergangenheit vor allem das deutsche Team ( Richard Freitag, Severin Freund) schmerzlich zur Kenntnis nehmen musste.

Das Bergisel-Springen ist traditionell auch ein Schaulaufen des heimischen Nachwuchses. Doch während in Deutschland ein junges, aufstrebendes Team zu Gange war, traf man in Innsbruck innerhalb des Österreichischen Skiverbandes auf durchwegs alte Bekannte.

Interessant wird es auf einem Nebenschauplatz: Bei der Qualifikation waren nur sechs Vorspringer am Start, obwohl das Reglement zehn Athleten vorschreiben würde. Der ÖSV legt ja nun allen potenziellen Vorspringern einen Vertrag vor, in dem sie ihr freiwilliges Antreten bestätigen. So soll ein Arbeitsverhältnis wie bei Lukas Müller von vornherein ausgeschlossen werden. Allerdings scheinen viele – vor allem ausländische – Sportler diesen Vertrag nicht unterschreiben zu wollen.

Gestern herrschte gutes Wetter, doch wenn es heute Niederschlag geben sollte, werden Vorspringer umso wichtiger sein. Vermutlich spekuliert man seitens des ÖSV damit, dass Athleten der nationalen Gruppe, die nicht im Hauptbewerb antreten, einspringen.

Zehn ÖSV-„Adler“ dabei

Jeder fünfte Skispringer, der heute (14 Uhr, ORF 1) den dritten Bewerb der 68. Vierschanzentournee auf dem Berg-isel in Angriff nehmen wird, hat einen österreichischen Pass. Zehn von 13 ÖSV-Startern meisterten die Qualifikationshürde – darunter auch die beiden Oberösterreicher Michael Hayböck (23.) und Markus Schiffner (46.) von der UVB Hinzenbach.

Nach dem Dämpfer von Garmisch nahm Stefan Kraft, der noch einen Stockerlplatz in der Gesamtwertung anpeilt, wieder Fahrt auf. Der 26-Jährige fühlt sich auf dem Bergisel pudelwohl. Mit 132,5 Metern gelang dem Salzburger die Höchstweite in der Ausscheidung. Klar, dass die Angriffslust geweckt ist.

„Es macht Spaß. Ich werde die Stimmung in Innsbruck und Bischofshofen aufsaugen und will den Fans etwas bieten“, sagte Kraft, der in der Quali nur Garmisch-Sieger Marius Lindvik den Vortritt hatte lassen müssen. Der Norweger hat einen Lauf.