Das technische Niveau ist unglaublich – aus dem „V“ wird ein „H“

Wer abends durch Innsbrucks Innenstadt spaziert, wird in einer Seitenstraße eine ungewöhnliche Weihnachtsbeleuchtung entdecken: Da hängen Skispringer in verschiedenen typischen Posen zwischen den Häuserzeilen. Mich haben an diesem Wochenende in Ruka vor allem Absprung und Luftfahrt fasziniert.