Dank Lamparter und Kraft Silber im Medaillenspiegel

Dass Österreich bei den "Norwegischen Meisterschaften" der WM in Oberstdorf – die Skandinavier holten allein 13-mal Gold – am Ende Platz zwei im Medaillenspiegel einnahm, ist vor allem zwei Personen zu verdanken: Johannes Lamparter und Stefan Kraft. Ersterer sicherte sich am Samstag im Teamsprint der Nordischen Kombination mit Lukas Greiderer seine schon zweite Goldmedaille bei diesen Titelkämpfen, dazu kommt noch Bronze aus dem Staffelbewerb. Und Einzel-Weltmeister Kraft flog mit seinen ÖSV-Mannschaftskollegen Philipp Aschenwald, Jan Hörl und Daniel Huber im Teamspringen von der Großschanze hinter Gastgeber Deutschland die Silbermedaille ein. Bronze im Mixed vervollständigt den kompletten Medaillensatz des 27-jährigen Salzburgers in Bayern.

Lamparter verließ Oberstdorf gestern mit der Gewissheit, mit gerade einmal 19 Jahren zum neuen Superstar seiner Sportart aufgestiegen zu sein. "Wenn mir das jemand vor der WM gesagt hätte, hätte ich ihm eine runtergehaut oder den Vogel gezeigt. Jetzt stehe ich als Doppel-Weltmeister da." Nach dem Sensationscoup im Großschanzen-Einzel war es diesmal Teamwork, das noch einmal Erfolg einbrachte. Lamparter/Greiderer siegten in 29:29,7 Minuten klar mit 39,6 Sekunden Vorsprung auf Norwegen und 1:07,4 Minuten auf Deutschland. Das Duo war mit nur zwei Sekunden Rückstand auf die sprungstarken Japaner in die Loipe gegangen und hatte diese in kürzester Zeit überholt. Ab diesem Zeitpunkt liefen abwechselnd Lamparter und Greiderer der Konkurrenz auf und davon. "Wenn man zu zweit dastehen und sich Gold teilen darf, ist es das Schönste, was es geben kann."

Mannschaftliche Stärke

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher hob ebenfalls die mannschaftliche Stärke hervor. "Es ist einfach unglaublich, was das gesamte Team leistet. Wir sind in einen richtigen Flow gekommen. Es gehören viele gute Leute in allen Bereichen dazu."

Stefan Kraft zeigte Muskeln. Bild: APA

Am Samstag lag es im Rennen um Medaillen wieder einmal an Kraft. Vor den Schlussspringern waren die ersten vier Teams nur durch 13,8 Punkte oder acht Meter getrennt. Österreich hatte am Vortag im Einzelbewerb mit vier Athleten unter den ersten elf das beste Team-Ergebnis erzielt, doch im letzten Schanzenbewerb steigerten sich die Konkurrenten.

Vor Kraft waren die Österreicher Dritte, der Salzburger hatte sieben Punkte auf Polen und sechs auf Deutschland aufzuholen. Einmal mehr packte der seit Freitag dreifache Weltmeister seinen besten Sprung aus, als es darauf ankam, und ließ auf 130 einen 133-Meter-Flug folgen. Doch Lokalmatador Karl Geiger, der Dritte des Einzelbewerbs, übertraf diesmal Österreichs Nummer eins um drei Meter, Deutschland hatte so mit 11,1 Punkten mehr das bessere Ende für sich.

Verdiente Tage auf der Couch

"Es war ein Riesenfight, wir haben einen sehr coolen Job gemacht", meinte Kraft danach. "Die Deutschen waren richtig stark, und wir sind mega-happy, dass sich Silber ausgegangen ist." Beim 27-jährigen Salzburger haben diese Titelkämpfe trotz des großen Erfolgs Spuren hinterlassen. "Heute habe ich den Körper schon wieder anständig gespürt. Aber jetzt ist es vorbei, ich kann mich ein paar Tage auf die Couch legen", sagte der diesen Winter von Rückenproblemen eingebremste Salzburger.

Österreichs Team bilanziert bei den 53. Titelkämpfen insgesamt mit viermal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze. Damit ist Oberstdorf das drittbeste nordische Großereignis der Geschichte für den ÖSV.