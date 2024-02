Zwei außergewöhnliche Frauen und zwei legendäre Olympia-Siege

Jänner 1924. In Russland stirbt Wladimir Iljitsch Lenin, der Gründer der Sowjetunion. Zur gleichen Zeit, also vor genau hundert Jahren, werden in Chamonix die ersten Olympischen Winterspiele eröffnet. Mit österreichischen Erfolgen im Eiskunstlauf: Herma Szabó aus Wien gewinnt Gold! Im Paarlauf folgte eine zweite Goldene. Der alpine Skilauf stand damals noch nicht am olympischen Programm.