Sollten Österreichs Technik-Damen ihre Sieglosserie von 54 Weltcup-Torläufen beenden, wäre heute in jeder Hinsicht ein guter Tag. Der Flutlicht-Slalom in Flachau (18 und 20.45 Uhr, ORF 1) ist das Nonplusultra – jenes Rennen, das in coronafreien Zeiten an die 15.000 Zuschauer in den Zielraum der Hermann-Maier-Strecke lockt und das höchste Preisgeld für die Ladys parat hält. 145.000 Euro netto werden unter den Top 30 aufgeteilt, die Gewinnerin nimmt rund 58.000 Euro mit.