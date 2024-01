Wer wird König der Nacht?

Manuel Feller peilt einen Stockerlplatz in Schladming an.

Der Flutlicht-Riesentorlauf auf der Schladminger Planai soll zu einer Institution werden. Die Premiere im Vorjahr war eher aus der Not geboren gewesen – als Ersatz für Garmisch und quasi als Anhängsel zum traditionellen "Nightrace", dem Nachtslalom am Vortag. Heuer hat der "Riesen" Vorfahrt, am Dienstag um 17.45 und 20.45 Uhr (ORF 1) nehmen Dominator Marco Odermatt & Co. die hell erleuchtete Strecke in Angriff.