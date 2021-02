Der Skizirkus hat seine Zelte in den Dolomiten wieder abgebaut, vor der Abreise aus Cortina d’Ampezzo gab es noch viele Komplimente für den Gastgeber der Weltmeisterschaft. Trotz aller Probleme mit Virus und Wetter waren die Wettkämpfe top-organisiert. Vor allem das österreichische Team strahlte in den vergangenen Tagen auf der Sonnenseite, mit fünfmal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze gab es die sechstbeste WM in der Verbandsgeschichte.