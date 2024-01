Keine Verschnaufpause für die alpinen Ski-Damen: Auf das turbulente Speed-Triple in Cortina d’Ampezzo mit der Sturzorgie auf der berüchtigten Tofana folgt am Dienstag (10.30/13.30 Uhr, ORF 1) der Riesentorlauf am Kronplatz, wo sich das Starterfeld infolge vieler Verletzungen lichtet.