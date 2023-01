Weltcup in Hinterstoder? Bitte warten . . . 

Vincent Kriechmayr bei seinem Heimsieg in Hinterstoder im Februar 2020.

Während nach dem Kitzbühel-Spektakel der alpine Ski-Zirkus in dieser Woche in Schladming mit dem Slalom und einem Riesentorlauf der Herren im Flutlicht nachtaktiv ist, schaut es für das nächste Weltcuprennen in Hinterstoder finster aus. Das erhoffte Comeback der Ski-Weltklasse im Winter 2023/2024 kommt mit großer Sicherheit nicht zustande, das nächste Zeitfenster für die Stodertaler dürfte er sich erst wieder 2028 öffnen.