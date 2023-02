„Vincent Kriechmayr traue ich sehr viel zu. Er ist blendend in Form, hat aber mit Odermatt und Kilde zwei übermächtige Gegner und speziell im Super-G noch ein bissl was aufzuholen“, sagt der dreifache Olympiasieger und aktuelle „Ski-Pensionist“ Matthias Mayer mit Blick auf die am Montag mit der Damen-Kombination beginnende Alpin-WM in Courchevel und Meribel.