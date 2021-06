Mit der Präsidentenkonferenz beginnt heute in Villach der letzte Akt in der 31-jährigen Präsidentschaft von Peter Schröcksnadel beim ÖSV. In der am Samstag folgenden Länderkonferenz wird der bald 80-jährige Tiroler vom steirischen Überraschungskandidaten Karl Schmidhofer abgelöst. Wenn alles nach dem im April in Marathonsitzungen ausverhandelten Regieplan geht.