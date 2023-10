Stürmische Zeiten für den alpinen Ski-Weltcup

Klimaschützer und Gegner des Frühstarts in die alpine Ski-Weltcup-Saison werden sich bestätigt fühlen. Der Wettergott hat sich auf ihre Seite geschlagen und dem Rettenbachferner in Sölden einen heftigen Föhnsturm geschickt, der den Abbruch des Herren-Riesentorlaufs nach 47 Läufern (im ersten Durchgang) erzwungen hat. "So kann man kein Rennen fahren", gab FIS-Renndirektor Markus Waldner zu.