Streif-Züge: Wenn der "Ski-Kaiser" in Erinnerungen schwelgt

Am 20. Jänner 2023 saß Franz Klammer – der "Ski-Kaiser" wird am 9. Februar Stargast bei der Galanacht des Sports im Linzer Brucknerhaus sein – auf der Kitzbüheler Ehrentribüne und klatschte einem Gramastettner Beifall. Vincent Kriechmayr hatte gerade an diesem Freitag mit der Nummer 13 seine erste Abfahrt auf der berühmt-berüchtigten Streif gewonnen. "Eine unglaubliche Fahrt, super. Der Vincent war einfach der Beste", sagte Klammer mit einem Funkeln in den Augen. Der Olympiasieger