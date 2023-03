Vincent Kriechmayr triumphierte in der letzten Saisonabfahrt.

Vincent Kriechmayr hat mit Nachdruck untermauert, dass beim Saison-Kehraus immer mit ihm zu rechnen ist. Der 31-jährige Gramastettner, der schon im Vorjahr dem Weltcup-Finale in Courchevel und auch schon 2018 in Aare mit einem Speed-Doppeltriumph den Stempel aufgedrückt hatte, gewann in Soldeu die Abfahrt.