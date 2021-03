Ö3-Mann Tom Walek hat Vincent Kriechmayr von der elterlichen Landwirtschaft mit 60 bis 70 Tieren in Gramastetten auf dessen Hausberg (wenn man so will) – die Gis – entführt und dem in der kurzen Hose angetretenen Ski-Doppel-Weltmeister etliche interessante Wortspenden entlockt. Der 29-Jährige bleibt trotz seiner Triumphe – zum Drüberstreuen holte er die kleine Kristallkugel im Super-G – selbstkritisch.