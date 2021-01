Normalerweise wäre es zugegangen wie in einem ausverkauften Fußballstadion, wenn der Heimverein in der letzten Spielminute das Siegestor erzielt. Weil derzeit die Normalität aber nur in der Erinnerung und nicht in der Gegenwart existiert, fand im Ziel-Stadion der Planai am Dienstagabend kein Volksfest statt, als der Heimsieg des ehemaligen Schladminger Ski-Handelsschülers Marco Schwarz Gewissheit wurde.