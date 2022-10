"Das war ein kompletter Schmarrn von Anfang bis Ende." Über den letzten Winter will ÖSV-Rennläufer Marco Schwarz nicht mehr viele Worte verlieren. Nach einer Knöchelverletzung fand der Kombinations-Weltmeister nie zu seiner Normalform und musste im März ohne einen Podestplatz abschwingen. Beim Weltcup-Auftakt am Sonntag in Sölden (Riesentorlauf, 10 und 13.05 Uhr/live, ORF 1) will der Kärntner Allrounder die vergangene Saison vergessen machen.