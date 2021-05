Im "Hubertushof" in Anif bei Salzburg findet heute Nachmittag die Wahlausschuss-Sitzung des Österreichischen Skiverbandes ÖSV statt, in der die Weichen für die Nachfolge von Langzeit-Präsident Peter Schröcksnadel gestellt werden sollen. Nach einigen Video-Meetings werden erstmals einander die Landespräsidenten wieder einmal "in echt" treffen. Von der Bildfläche verschwunden bleibt allerdings Fritz Niederndorfer, seit 2006 Präsident des Oberösterreichischen Skiverbandes.