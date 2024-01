Volles Haus in Kitzbühel: Matthias Mayer im Jahr 2020 auf dem Weg zum Heimsieg auf der Streif

Für Michael Huber, den Präsidenten des Kitzbüheler Skiclubs, ist ab sofort Schluss mit lustig. Das Probeessen für die traditionelle Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going (am Freitag) soll ein willkommener "Energizer" für die Stresssituationen, die – hoffentlich ohne Hubschraubereinsatz – auf den 58-Jährigen zukommen werden, sein.