"Nightrace" in Schladming: Die fünf legendärsten Rennen der vergangenen Jahre

Als der Italiener Alberto Tomba im Jahr 1997 das erste Flutlicht-Event in Schladming gewinnen konnte, war noch nicht abzusehen, dass sich das Rennen auf der Planai im Lauf der Jahre zu einem Klassiker im alpinen Skiweltcup entwickeln würde. Seitdem hat sich das "Nightrace" zum Publikumsmagneten entwickelt, der auch in der TV-Primetime die Quote verlässlich in die Höhe treibt.