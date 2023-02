Marco Schwarz: "Mit Bronze brauche ich mich nicht zu verstecken"

Zweiter in der alpinen Kombination, Sechster im Super-G, Vierter in der Abfahrt, am Freitag Dritter im Riesentorlauf und noch den Slalom am Sonntag (10 und 13.30 Uhr, ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) fest im Visier – Marco Schwarz ist nicht nur ein Vielfahrer bei dieser Ski-WM 2023 in Courchevel, sondern auch in jeder Disziplin eine Augenweide.