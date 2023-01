Kuriose WM-Vorbereitung: Titelfavoritin schickte sich in die Wüste

Während sich die Technik-Damen den Feinschliff für die Ski-WM in Courchevel/Meribel (ab 6. Februar) beim Slalom-Weltcup-Doppel am Samstag (9.30 und 12.30 Uhr, ORF 1) und am Sonntag (9.15 und 12.15 Uhr, ORF 1) in Spindlermühle holen, wählt Speed-Ass Sofia Goggia einen unkonventionellen Weg der Vorbereitung auf die Titelkämpfe. Der Abfahrts-Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018 fehlt noch ein WM-Titel in ihrer Sammlung, die Titelkämpfe 2021 in ihrer italienischen Heimat (Cortina) hatte sie