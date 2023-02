Kriechmayrs WM-Start: „Es ist zu wenig, um da irgendwie mitzureden“

Vincent Kriechmayr ist startklar für seine WM-Mission in Courchevel. Der 31-jährige Gramastettner ist am Sonntag sicher in Frankreich gelandet und hat bereits die erste Hangbefahrung auf der „L‘Eclipse“ hinter sich. „Die Strecke ist hervorragend - ein wirklich sehr guter Grundstock. Das Gelände ist mehr als WM-würdig, aber von der Schneebeschaffenheit schon anders als beim Weltcupfinale“, sagte Kriechmayr, der im März 2022 hier Abfahrt und Super-G für sich entschieden